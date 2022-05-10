綜藝選秀節目《原子少年》，由知名製作人詹仁雄親自操刀，還找來SHE陳嘉樺、周湯豪、坤達聯合主持，卡司成員實力堅強，無奈6日成員黃上瑋卻被5名前女友，爆料出過往渣男情史紀錄，甚至被指控言語肢體暴力行為，在網路瞬間延燒開來，沉寂多日他終於PO出向眾女友的道歉影片，並表示願意退賽負責。

網紅多莉日前在IG指控，現今已和黃上瑋分開，但一直活在陰影和恐懼中，直到某天用另一隻帳號談這件事，有位陌生受害者向她訴苦，她才決定站出來發聲，希望能夠獲得正式回應和致歉，還在IG限時動態中貼出其他受害女子的陳述，得知有人被打到全身瘀青，甚至在台北車站地下街被揍到暫時性失明，讓多莉忍不住驚呼黃上瑋全家高學歷，怎麼生出他會是副德行。

事件被轉發到論壇Dcard後，7日她曾開直播列出3點聲明，第一點男方其實有誠意要道歉，只是工作單位不允許他這麼做，對此她可以理解幫忙做澄清。第二點則是曾和男方家屬有口頭承諾，於某名女友後不再更新男方資訊，遭男方家屬提議對上一篇文提告，她本人願意承擔法律責任。第三點則是承諾社群上不再更新，不過是為了遏止網路對男方霸凌，而非要去袒護黃上瑋。

黃上瑋昨日深夜也錄製影片回應，為求慎重照著稿子唸、並多次鞠躬道歉，坦承自身感情控管能力有問題，也向被他傷害過的眾女友道歉，包括言語暴力、肢體衝突，不過他也強調北車拉扯事件，並非像新聞報導所述，也已和當事人確認，險些失明並非當事人控訴，面對此事爭議事件他也願意退賽以示負責。