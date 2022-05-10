民進黨黨職選舉，黨代表與地方黨部主委11日起開始領表登記。前總統辦公室參議鄭朝方今天表示，在決定參與新竹縣黨部主委選舉後，上個月中，他已向蔡英文總統請辭總統府總統辦公室參議，並說明回到家鄉，肩起地方基層經營與民主發展各項事務的心意。

民進黨5月22日將舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委。鄭朝方今天在臉書重申投入黨部主委的決心。

他說，在總統府的這段時間，他以更沈著穩健的思維，謹言慎行地進行幕僚政治工作，是學習更是成長，要謝謝的人很多。

他感謝總統蔡英文給予栽培的機會，副總統賴清德的細細提點，祕書長李大維的鞭策，副祕書長李俊俋的指導，還特別感謝總統辦公室主任黃重諺給予他的支持與鼓勵，以及並肩作戰的發言人張惇涵丶Kolas Yotaka與總辦同仁們。

然而，鄭朝方表示，能夠與大家在一起為國家與人民服務，是非常榮幸的事！他帶著滿滿的力量回到自己的家鄉，更是充滿了信心，希望因著這份力量與專心專意可以改變新竹，「我們新竹見！」他特地標註「新的任務也即將展開」，李俊俋等人也留言回應「加油」。