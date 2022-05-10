俄羅斯昨（9日）舉行了紀念二戰勝利的紅場閱兵，萬名士兵與百餘件裝備依序通過閱兵台接受總統普丁檢閱，但目前俄羅斯部隊仍在烏克蘭境內與烏軍血戰，且面臨嚴重的裝備、人員損失，對此，《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘分析，俄軍此次閱兵沒讓自家主力戰機之一的Su-34戰轟機登場，恐怕是俄軍在烏克蘭戰事上受損「太嚴重」的縮影。

綜合外媒報導，昨在俄羅斯首都莫斯科紅場舉行的「紀念衛國戰爭勝利77周年」閱兵，共動員了約11000名士兵，包含T-14「阿瑪塔」與T-90M主戰坦克、S400防空飛彈、RS24「亞爾斯」洲際彈道飛彈在內的131件地面裝備，惟空中分列式因當天氣候不佳而臨時喊卡。

然而根據歷史資料顯示，相較於去年多達12018名士兵與191件裝備，今年閱兵明顯縮水許多，過往許多閱兵「常客」，如俄羅斯海軍步兵方隊、鎧甲-S1飛彈，皆缺席此次閱兵；在俄方公佈的空中閱兵受閱名單裡，也不見俄軍主力戰鬥轟炸機Su-34。

俄軍鎧甲-S1飛彈也缺席今年閱兵，圖為該款飛彈參與去年（2021年）紅場閱兵。

陳國銘昨在政論節目《關鍵時刻》表示，本次閱兵整體規模大幅度縮小，而空中閱兵未見到Su-34，很可能是該機在前線戰損太嚴重，無法參加閱兵。他也指出，閱兵前的彩排從數月前就已開始，「會不會因為戰事緊急或戰線調撥而無法參與閱兵？這值得懷疑」。