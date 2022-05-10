亞洲股市上日大跌，而香港股市因佛誕日休市了一天，10日港股節後開盤立刻出現補跌行情，開低走低，恒指一度跌逾4％。

恒生指數10日開低701點，開報19,300點。恒生科技指數跌5.9％，報3,796點。開盤不久，大盤迅速走低，恒指跌超4％；恒生科技指數跌近7％。盤面上，科技股集體大跌，新能源汽車股開盤走低。

截至10點5分，恒指報1,9458.75點，下跌543.21點，跌幅2.72％。

國企指數報6,588.88點，下跌220.64點，跌幅3.24％。

紅籌指數報3,670.31點，下跌78.15點，跌幅2.08％。

隔夜美股大型科技股集體暴跌。受到投資者對美國大幅升息卻仍不確定能否控制通脹的擔憂影響，標普500指數下跌3.2％，專注科技股的納斯達克綜合指數下跌4.3％，高估值的科技股和成長股領跌。

港股10日科技股集體大跌。萬國數據、京東、百度均跌超10％，B站跌近10％，阿里巴巴、美團、快手跌超7％，騰訊跌超5％。小鵬汽車、理想汽車跌超10％。吉利汽車、比亞迪股份跟跌。