新北市板橋區1名女子因為確診，在9日晚間10時許，遭夫家以「擔心會傳染為由」趕出家門，該名婦人求助無門，只好打電話給介壽里里長求救，瘋狂哭喊：「里長，救我！救我」，里長說這是他第一次聽到女孩子哭得如此淒厲，便報警請求海山派出所警員協助，在警方勸說下，目前家人暫時收留，但後續情況還要進一步了解。

據了解，當時女子因為確診後，被夫家的人趕出家門，擔心無家可歸，便以淒厲得哭聲喊：「里長，救我！救我」新北市板橋區介壽里里長李昆晏聞言後，立即詢問對方：「在哪，發生什麼事？」得知是確診者需要協助立即報警，並提醒警方穿著防護衣前往，經海山派出所警員上樓與家屬們進行一番道德勸說後，家人才願意讓女子留住家中。

事後李昆晏發文寫下：「感謝海山派出所警員穿全套防護衣，協助家屬們道德勸說、曉以大義說明免除一場危險的事件。疫情期間內、大家一起共體時艱渡過、大家一起加油」，里長表示：「雖然女子目前住在家中，但情緒仍未平復，詳細原因有待後續致電釐清」。