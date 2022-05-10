《阿凡達：水之道》首批劇照線上首發。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：水之道》故事背景設於首集超過10年後。（二十世紀影業提供）

全球影迷苦苦等待13年、穩坐世界影史票房冠軍寶座的科幻史詩影史鉅作《阿凡達》第2集《阿凡達：水之道》，將於今年12月登場，日前於美國CinemaCon電影博覽會搶先亮相的首支前導預告，終於在昨（9日）晚連同前導海報及首批劇照線上首發。和影迷等待的時間成正比，《阿凡達：水之道》設於首集超過10年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們不遺餘力保護彼此，為了生存再度奮戰，還得承受隨之而來的悲痛創傷。

導演詹姆斯卡麥隆每每出手，都勢在打破影史紀錄、為電影設下全新高標，他與從《鐵達尼號》以來合作長達25年的製片強藍道再度攜手打造本片，並加入《世界大戰》編劇好手喬許弗萊德曼聯合編劇。其他幕後陣容也依舊堅強，《鐵達尼號》奧斯卡得主攝影師羅素卡本特再與卡麥隆聚首，另一奧斯卡得主剪輯師、曾操刀《ID4星際終結者》等多部鉅作的剪輯師大衛布倫納也加入團隊、與卡麥隆首度合作；同樣和卡麥隆合作無間的配樂大師詹姆斯霍納不幸去世後，與他從《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉起長期合作的資深製作人賽門弗蘭葛倫繼承霍納的遺志、接下為續集譜曲的重責大任。

《阿凡達2》預告。

除了幕後團隊，幕前卡司原班人馬也應聲回歸，還有巨星驚喜加持，「傑克」澳洲男星山姆沃辛頓、「奈蒂莉」美國女星柔伊莎達娜和「大反派上校」史蒂芬朗等原始卡司皆歸隊主演，在上一集中飾演科學家的雪歌妮薇佛更將以全新神秘角色現身，金獎影后凱特溫絲蕾也加入卡司陣容、繼《鐵達尼號》後再與卡麥隆聚首合作，更令影迷雀躍不已！其他卡司還包括《阿凡達》「奈蒂莉」之母CCH龐德、《安眠醫生》克利夫柯蒂斯、《阿凡達》「人類學家」喬爾大衛摩爾、《黑道家族》艾美獎視后艾迪法柯和《MIB星際戰警3》傑曼克萊門特。

《阿凡達：水之道》預告上週也隨《奇異博士2：失控多重宇宙》於戲院播映，讓部分觀眾一睹為快，搶先看過的影迷，都對超乎想像的聲音與特效大受感動、嘆為觀止！