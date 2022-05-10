疫情持續飆升，外界預估「海嘯期」將至，考驗新北醫療量能，新北市長侯友宜今表示，新北醫療量是全國倒數第二，面對這麼大確診量，是靠新北從一開始自主應變能力，包括啟動居家照護、開設全國最大集中檢疫中心，保有醫院空床給中重症，新北會做最壞打算、最好準備，全力以赴、先行應變，把自己本分做好，守住市民健康。

侯友宜說，新北第一個啟動居家照護，不等中央到1500例，新北先行，看到現在居家照護累計已達8萬人次，加上新北開設全國最大集中檢疫中心2177床。

侯友宜說，新北醫療量能雖不足，但是從醫院下轉到集中檢疫中心、居家照護速度最快，把空床保有25％給中重症患者，中央還沒做之前，新北都就先行，因為目標很明確，把醫療量能保有給中重症與急需的民眾。

侯友宜說，現在居家照護不斷上升，就是因新北採取自主應變能力，才能讓全國最少醫療量卻把醫療量能穩穩撐住，面對未來還有高峰的海嘯型確診，新北都會做好醫療量能盤點，做最壞打算、最好準備。

另亞東醫院停止夜間醫療門診，全力投入防疫，侯友宜表示，感謝亞東醫院這段時間攜手合作，夜間門診停止不代表不服務，改用遠距醫療方式看診，讓醫療量能做好分配，亞東醫院做彈性調整，是應變醫院應有的機制，新北所有醫院基本都採自主應變 ，在衛生局指導下每個醫院按照屬性特性做好萬全應變，讓醫事人員量能確保，來面對來勢洶洶的疫情。