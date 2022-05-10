復健師示範核心肌群訓練：似四足運動。（大里仁愛醫院提供／盧金足台中傳真）

公務員退休的李先生最近參加同學會，昔日同窗精神抖擻，但他顯老態還常腰酸背痛，大里仁愛醫院復健科表示，李先生40多年公務生涯，長期從事靜態業務，未做適當運動訓練，造成核心肌群退化，現在疫情時期常不能外出運動，核心肌群運動就是在家就能做的運動，還能練出誘人的六塊肌

，好處多多。

大里仁愛醫院復健科醫師陳巧萍說，來就醫的李先生，常會有站立不穩情況，原因在於長期未適當運動，核心肌群退化，使得他看起來身體狀況不佳，若核心肌群無力，可能腳一抬起，軀幹就無法維持平衡，就倒了，根本無法跨出步伐了；手一抬高身體就倒了，上肢動作也無法執行。

因為疫情造成許多人們的生活改變，也限制各種社交活動

，不能上健身房、不能唱歌、不能爬山等等，核心肌群訓練日益熱門，疫情時期為減少與人接觸，常不能外出到健身中心運動，核心肌群運動就是在家就能做的運動。

陳巧萍說，核心肌群指位於人體軀幹中心的肌肉群，軀幹中心指脊柱，肋骨及骨盆環等骨性結構，再加上中間的深層肌肉群；核心肌群就指這些肌肉群，包括豎脊肌、腹肌、骨盆底肌群，某些肩部肌群等。

「想像人類核心結構相當於大樹樹根，而四肢動作就似枝葉，樹根要穩，枝葉才能隨風搖曳但不會一下就倒」，陳巧萍表示，核心肌群可穩定身體，是動作樞紐，也是力量的起源，能讓人類動作能更穩更流暢更好。

大里仁愛醫院復健科提醒，好的核心肌群，可以保持優良坐姿、站姿等，讓人不會彎腰駝背，不會姿勢不良，走路時保持流暢步態不易跌倒，像跑步，跳躍等也需要強而有力的核心肌群，所以對各種運動選手、體操選手而言，優秀的核心肌群更是致勝關鍵。

有好的脊柱旁肌肉群，可以保護脊椎，增加腰背耐受度，防止下背痛的發生；有些下背痛患者，醫師會建議應加強核心肌群訓練就是這原因；還有好的核心肌群可以防止骨質疏鬆致壓迫性骨折，老年駝背等，都是強化核心肌群的好處。

陳巧萍表示，核心肌群本身就是經常性收縮的肌肉，所需要能量也更多，多訓練核心肌群時，徵召多點核心肌群來運動，消耗更大量的熱量，基礎代謝率便會增加，體重就有可能減輕；另外，想要有現在最夯的六塊肌、小馬甲、緊實小腹等，核心肌群訓練也是一定要的。