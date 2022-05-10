在國民黨主席朱立倫邀請下，前民國黨主席徐欣瑩今正式重返國民黨，並透過悟覺妙天禪師系統號召百位青年陪同入黨，為朱同舟計畫理念落實再壯聲勢。外傳國民黨擬徵召徐參選新竹市長，朱回應，這是誤傳、謠言，完全沒有這回事。

至於妙天禪師，朱立倫說，上個月已經頒過終身黨員榮譽狀給妙天。

朱立倫表示，徐欣瑩今天回到國民黨，沒有為個人年底要參選任何選舉打算，而會是國民黨年底的助選員，不管對新竹縣縣長楊文科或其他地方，徐都會幫國民黨助選；徐就是在國民黨最辛苦時候，願意回到這個大家庭跟國民黨一起打拚。

也因徐欣瑩出身新竹縣，朱立倫也說，新竹市是新竹市，新竹縣是新竹縣，兩邊情況不一樣。至於新竹市長提名，朱表示，一定會提出來地方認同，而且最強的候選人。徐也回應，「我沒有去思考這個問題（指參選新竹市長）」。

徐欣瑩表示，她是為了兩岸和平，並讓台灣人民能有更安全、幸福未來與更高福祉，決定回國民黨一起努力，在黨最挫折時給予溫暖，助黨一臂之力，盼讓台灣在野制衡力量能更強大，讓台灣政局更健康，不要讓台灣受一黨獨大傷害。

徐欣瑩也提到，她希望兩岸不要有軍事意外發生，因為台灣禁不起戰爭的消耗，需要更安定的力量，所以回到國民黨攜手一起為台灣帶來更美好、正向的未來。

徐欣瑩2015年1月底退出國民黨時，當時黨主席也正是朱立倫。朱當時說以「選擇離開並不是最好的路」要慰留徐。對徐今天重返國民黨，朱說，「現在回來不是最好的路嗎？」對不管是國民黨或新加入黨員都是最好的路。

朱立倫說，徐欣瑩是他的老朋友，過去擔任新竹縣議員到立委，表現有目共睹，是一位年輕學者，是太空學相關航測博士，是非常優秀的專業人才，她在國民黨最辛苦的時候回到國民黨。

徐欣瑩也還原，前陣子朱立倫拜訪她時說「欣瑩回來吧，現在正是國民黨最艱困的時刻」，希望徐能夠回到國民黨，一起為台灣這片土地努力，讓她靜下心思考。

不過徐欣瑩今率百位青年入黨，再遭台北市議員徐巧芯質疑又拉青年墊背。朱立倫說，現在有愈來愈多青年加入國民黨，他們不是來墊背，而是要成為國民黨主流；國民黨需要更多年輕人加入，也希望這些年輕議員跟著國民黨一起努力。