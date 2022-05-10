中國官媒新華社今刊發國際時評，題為〈港無需「美式競選」那一套〉，稱香港特別行政區第六任行政長官選舉順利舉行，李家超高票當選，選舉過程依法依規、公平公正有序。然而，美西方一些勢力坐不住了，又把那些抹黑、詆毀的「套路」搬將出來，令人憤慨。美西方重複的，不外乎「民主」「自由」「政治多元化」之類的陳詞濫調，核心是抨擊香港的選舉制度，要香港照抄照搬西方那一套。問題是，西方的選舉真的先進嗎？

評論稱，150多年前，美國著名作家馬克·吐溫寫下膾炙人口的經典小說《競選州長》，生動地描繪了當時美國選舉的亂象——各種「紙牌屋」式橋段讓人眼花繚亂，各種下三濫的競選方式紛紛出籠，甚至能讓競選人一夜變成「偽證犯、小偷、盜屍犯、酒瘋子、舞弊分子和訛詐專家……」。

評論稱，與150多年前相比，如今媒介進化了，方式方法「先進」了，但美國選舉亂象依舊頻出，黨爭與政治極化愈演愈烈，連美國自己的媒體都時有透露。從本質上說，美國的選舉是徹頭徹尾的金錢政治，是權貴階層輪流坐莊分贓與玩弄權錢「旋轉門」的遊戲，與普通百姓沒有半毛錢關係。這些年，我們見過的各種選舉鬧劇還少嗎？香港是中國的香港，香港選舉無需搞美西方政客偏好的「紙牌屋」，更摒棄美式「競選州長」的亂象叢生。

評論稱，之前有一段時間，由於選舉制度存在漏洞，一些反中亂港分子、「港獨」等激進分離勢力得以「鑽」入特區管治架構，肆意綁架香港社會整體利益，嚴重損害廣大市民福祉，極大危害香港民主發展，危害國家安全。為此，中央果斷出手對特區選舉制度進行完善，堅決貫徹落實中央對香港的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港力量手中。

評論稱，實踐是檢驗制度最好的「試金石」。從去年選舉委員會選舉和第七屆立法會選舉，到眼下的行政長官選舉，其成功舉行充分彰顯了香港特區新選舉制度的先進性、優越性，說明新選舉制度是一套符合「一國兩制」原則，符合香港實際情況的好制度。

評論稱，從一年來香港社會經濟發展情況看，新選舉制度具有顯著進步性和強大生命力，能夠確保香港社會安定、經濟發展和民生改善。此次行政長官選舉依法依規，公平公正，規範有序，社會參與廣泛深入，充分彰顯民主。李家超高票當選，充分反映香港社會對其高度認同和肯定。

評論稱，然而，在香港新選舉制度全面落地生根、民主發展優化提升之際，美西方急不可耐地跳出來，對此次選舉的過程和結果指指點點、攻擊抹黑，這充分暴露了他們打著各種幌子干涉中國內政、破壞香港繁榮穩定的真實面目。美西方一些國家民主亂象叢生，有什麼資格對香港說三道四？奉勸還是趁早把那些「套路」、「招數」收起來。

評論強調，香港選舉不需要西式政治「紙牌屋」，也不需要美式「競選州長」。香港走什麼樣的民主道路，實行什麼樣的選舉制度，純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉。任何頤指氣使、居高臨下詆毀誣衊香港新選舉制度和選舉結果、干擾香港的民主發展的企圖，都是螳臂當車、自不量力。任何妄想破壞香港繁榮穩定和遏制中國發展的行徑，終將失敗。