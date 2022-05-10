隨著國內新冠疫情再度升溫，全球經濟持續受通膨、升息與戰爭等多重影響，各國資本市場面臨劇烈震盪，其中台股甚至跌落萬六關卡；同時，5月將迎來股東會與報稅季，「如何在適當時機投資台股」成為投資人的煩惱，國泰金(2882)旗下國泰證券建議投資人於此期間利用「存股」來布局台股，如國泰證券定期定額日日扣等方式，使持有成本接近長期平均價格，並分散投資風險。

今年面臨全球股市震盪，但投資話題仍有一定熱度，「存股」更成為趨勢，根據證交所統計數據，2022年3月國人透過證券商台股定期定額投資金額近65.2億元，對比去年同期成長逾64％；其中，國泰證券台股定期定額扣款金額也連年攀升，兩年內成長超過8.5倍，持續佔總市佔率近4成。不僅如此，國泰證券也發現定期定額年齡分布以20-39歲為主力客群，扣款金額每月以3000元以上為大宗，佔比超過8成，顯示年輕投資族群正在快速成長中，透過「碎片化」投資方式來累積財富。

國泰證券台股定期定額服務由原先「指定扣款日」，新增為「日日扣」，增加更多扣款日，買入平均成本就有機會接近長期平均價格，不僅可分散風險且投資人也不怕找不到進場時機，協助投資人一年365天都能布局台股。此外，每月最低1000元的小額扣款金額，讓小資族、退休族、打工族等一般民眾都能與金融投資接上軌道，在全球通膨、升息等多方因素環繞下，仍能跨越阻礙參與台股的成長。

國泰證券台股定期定額扣款標的共167檔，分別為84檔個股及83檔ETF，其中，擁有「配息」的ETF近年來成為投資存股族偏好的選擇，國泰證券台股定期定額客戶扣款前三名分別為國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)及元大台灣50(0050)；另外，在個股方面，投資人較為青睞的是具有穩定配息特性的標的，根據國泰證券定期定額扣款前三名分個股分別為台積電(2330)、玉山金(2884)與兆豐金(2886)等。