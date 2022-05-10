徐姓男子在去年4月結婚，他在婚禮前向禮車公司簽訂契約，租了6輛轎車當禮車，但婚禮當天禮車卻遲遲未到。徐男情急之下，只好向親友借了幾部車當臨時禮車，徐覺得此事令他的名譽權受損，向禮車公司求償20萬元。橋頭地院審理後，判禮車公司賠償3萬元給徐男。

徐男在婚禮前向禮車公司承租5輛BMW、1輛TOYOTA之Alphard黑色廂式商務車，組成車隊準備迎娶新娘。但在婚禮當天，卻遲遲等不到禮車到來。這令徐男受到女方親友的指責、不諒解。

徐男主張，此事損害其名譽權，求償精神慰撫金20萬元，並退還訂金5000元。但禮車公司負責人陳男則說，與徐男簽訂的契約是透過婚顧公司轉介而來，且去年4月19日婚禮舉行日的前兩天沒有人再確認，婚顧公司當天下午打來催促時，陳男有說要立刻補車。但徐男認為已經耽誤吉時，沒辦法補。陳男對此願意退還訂金，但認為徐男要求的賠償金額過高，雙方沒有共識。

判決書指出，結婚是人生大事，不可兒戲，禮車公司沒有依照契約派車，導致徐男的名譽權受損，受到親友的批評，甚至被認為「辦事不力」；禮車公司陳男僅以徐要求的金額過高答辯。考慮兩造的學經歷、月收入等，法官認為精神慰撫金應以2.5萬元為恰當，並退還訂金，共3萬元。可上訴。

禮車婚禮契約