5月12日是國際護理師節，台北市議員應曉薇10日轉贈百台目前最夯的ible隨身清淨機，在疫情嚴峻的時刻，以實際行動幫醫護人員們加油打氣。

應曉薇表示，感謝企業界對團隊防疫工作的肯定，捐出100多台相當百萬的防疫產品協助防疫，12日正逢國際護理師節，北市目前疫情嚴重，醫護人員更面臨崩潰邊緣，繼去年捐出2台目前北市最高規格的篩檢亭後，決定再將每台市價8800元貼身神器、第1波共112台隨身空氣清淨機，送給新冠專責病房第一線辛勞的醫護人員使用。

應曉薇指出，疫情仍在延燒，醫護人員今年的節日感受應該特別深，面對第一線防疫人員人力、醫療能量已不足，應曉薇拜託市民能將醫療資源留給需要的人，中央對疫情的無能為力，抗疫真的是「求政府不如求自己。」

她呼籲民眾，依靠公民道德與素養，保護自己、家人與朋友，在防疫與日常生活的範圍內取得平衡點，如果努力後還是染疫，也不要自責或怪罪其他人，要怪就怪政府「超前部署」的跳票。