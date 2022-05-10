女星伊能靜2015年和大陸小生秦昊二婚，育有一女兒，近年把演藝重心轉往大陸，專心經營微博和小紅書，不過伊能靜昨（9日）則暌違近2年，突在IG發文，她自招是：「終於找回我的密碼」，同時，伊能靜也曬出超近自拍，大方秀出54歲凍齡美顏。

伊能靜IG上一回發文已是2020年6月，暌違近2年沒更新IG的她，昨則突然在IG發文，伊能靜自招是：「終於找回我的密碼能重新開張了，好久不見～Ins～」，伊能靜難得在IG現蹤，吸引網留言驚呼，伊能靜也幽默說：「啊哈哈哈哈！搞了好久找肥（回）來啦！我的寶貝們」。

同時，伊能靜也曬出超近自拍，大方秀出54歲凍齡美顏，只見伊能靜用髮帶把長髮梳起，大方露出整張臉蛋，她肌膚白皙、細緻，五官精緻又俏麗，保養有術的她絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，凍齡臉蛋相當不科學，網友也紛紛讚：「怎麼可以那麼美」、「好美喔！」、「永遠19歲的女神」。

伊能靜重新經營IG的同時，她也不忘追蹤兒子「小哈利」庾恩利的帳號，不難看出伊能靜對寶貝兒子的關心與思念。其實，庾恩利起初因扮女裝的嗜好，引發外界正反兩極的看法，連帶他社群網站的女裝照也被曝光，不過伊能靜則相當支持兒子做自己，她也鼓勵兒子：「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」，伊能靜認為：「尊重別人做自己非常珍貴，爸媽尊重孩子做自己也是非常珍貴」。