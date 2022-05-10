近年部分地方首長辭職、去職、死亡、停職導致出缺時，卻由原先首長的配偶或血親關係者接替代理，引起社會極大爭議。因此，立法院今三讀通過《地方制度法》修正案，明訂未來指派的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內血親、三親等以內姻親關係，以杜絕「家天下」陋習繼續發生。

新竹縣竹東鎮長羅吉祥於2018年九合一選舉，因違反《選罷法》遭新竹地方法院判處有期徒刑3年10個月，褫奪公權4年，縣府事後依《地制法》第82條規定，「依法」指派羅吉祥的妻子張順朋擔任代理鎮長。

又或者是，同年在彰化縣有議員涉嫌賄選，事後遭法院判決當選無效，經查當地有6名村長收受賄款，同樣也遭判刑，但其中有5位村長上訴最高法院後，仍遭判刑定讞並解職，當時代理村長全由被告當事人的妻子上陣，對此鄉長也對外表示一切「依法」派任。

對此現象，提案修訂《地制法》的民進黨立委沈發惠指出，內政部於民國94年曾發函地方指出，依照《地制法》第82條規定，鄉、鎮、市長停職者，由縣政府派員代理，對於代理人員是否應具備一定學經歷、背景或資格等，則未明文規定，「縣政府自得本於行政裁量權，在通盤考量代理人員之學經歷、品德操守、領導能力、公務行政經驗及社會接受度等因素後，為最適當之指派。」

但沈發惠說，當時內政部其實也建議，考量到代理者有綜理鄉（鎮、市）政的權責，為利地方政務推動，縣政府核派代理人時，「仍宜」派任相當層級或具有一定行政經驗之人員。

但沈發惠說，儘管如此，由於最後行政裁量權仍由地方機關決定，因此實務上屢屢出現指派代理人是「被代理者」的配偶或有血親關係，造成社會觀感不佳，為減少這類爭議，因而提案修正《地制法》，明訂代理人不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內血親、三親等以內姻親關係。

法案修法期間，內政部政務次長陳宗彥表示，為避免民選地方行政首長、村（里）長因案停職或解職時，刻意指派配偶或3親等以內親屬代理，產生實質上仍由同樣首長執行職務的不合理現象，加上考量到社會觀感，因此內政部對此修法方向也表示贊成。

該修正草案經立院審議完畢後，於今天送立院院會三讀通過。三讀修正條文明訂，未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長，因辭職、去職、死亡、停職，而需指派代理人時，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，及三親等以內的姻親關係。

此外，為保障原住民族地區參政權益，國民黨立委孔文吉也提案修正《地制法》第57條，在原條文「山地鄉鄉（鎮、市）長以山地原住民為限」之外，新增「山地鄉鄉（鎮、市）長因辭職、停職、去職或死亡，而經指派代理者，亦同。」以落實代理人也應具備山地原住民身分的精神，全案今也完成三讀。