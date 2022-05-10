台灣彩券今（10日）宣布端午節加碼活動，總獎金達6.6億元，為歷年端午加碼次高的獎金；最受歡迎的「大樂透」將於下周二(17日)加開100組、100萬元獎項，創端午節加碼期數最多的紀錄；「威力彩」5月16日至7月14日視頭獎累積金額機動加碼2億元，依照目前頭獎累積情況來看，下周一頭獎仍未達3億元，屆時頭獎將會加碼2億元。

「39樂合彩」也將連續18期獎金加碼，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」6月3日起獎金加碼16天；今年端午4款熱門遊戲同慶加碼、總加碼獎金達6.6億元；台灣彩券董事暨發言人黃志宜預估，端午節獎金加碼後，可累計增加23.8億元的銷售金額。

「大樂透」於5月17日加開100組、100萬元獎項，總加碼獎金1億元，民眾購買加碼當期的「大樂透」，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，一張大樂透彩券可以先對億元頭獎、再對百萬加碼獎項，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

黃志宜分享，連續12期的大樂透加碼，他每期會各買一注，花費為600元，除此之外，他大樂透會系統包牌，根據今年2月1日、3月29日以及4月1日大樂透頭獎中獎人，全部都採系統包牌，各期中獎人分別花的投注金額為350元、350元以及1400元，分別博得2.15億元、1.54億元以及1億元的頭獎彩金，由此可見，系統包牌大大提高中大獎的機會。

若100組大樂透加碼未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到6月24日為止。「威力彩」則採機動加碼，從5月16日至7月14日期間視頭獎累積金額機動加碼。

比較特別的加碼活動是，每注售價25元的「39樂合彩」5月16日起至6月4日連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元，每期每組選號均設有銷售注數上限3000注；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月3日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。