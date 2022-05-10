民進黨立委高嘉瑜提防疫3呼籲。 （圖／擷自高嘉瑜臉書）

指高嘉瑜頻提建言恐「吃快弄破碗」 鄭運鵬勸「不要為了衝新聞」：可私下溝通

民進黨立委高嘉瑜針對防疫措施近期頻頻提出建言，對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（10日）表示，高委員一向有自己的見解，她的見解有時候討好但不見得正確，不要為了衝新聞，去想突破一些關卡「食緊挵破碗！」

高嘉瑜昨再度提出三點呼籲：快篩實名制，應開放可透過網站登記，直接在超商、藥局領取或寄送；國外寄回快篩跟血氧機自用都應放寬，不應要求再繳2000元規費；應免費派送快篩到各家戶，確保每人都有快篩。

鄭運鵬今（10日）受訪表示，高委員一向有自己的見解，她的見解有時候討好但不見得正確，前2周有好有壞，她會為自己的政策主張負責，醫療材料不僅禁網購連進口都不允許，一定要經過核可。

鄭運鵬說，哪些東西可以在網購購買，民眾可能買到假貨或傷身體，這部分還是要多考慮；若此時放寬了這個，以後會放寬其他項，會對國人健康跟安全造成衝擊。

鄭運鵬說，高委員的意見指揮中心會認真思考，但不要為了衝新聞，去想突破一些關卡「吃快弄破碗！」建議她若有突破的意見，可以私下先跟衛福部討論一下，如何講可以有政績、對政策說明有幫助，這樣會好一些。

鄭運鵬強調，如果沒有溝通好，造成指揮中心的壓力，「執政黨沒有必要這樣做！」可以先溝通，不影響她的新聞效果。