高醫大研究團隊也發現，黃耆可防止肺部纖維化發生，緩解具有呼吸窘迫症候群（ARDS）病患之病情。（高雄醫學大學提供／袁庭堯高雄傳真）

新冠肺炎疫情升溫，高雄醫學大學研究團隊發現，中藥材「金銀花」能溫和地誘發人體的自我防禦機制，抑制新冠病毒、登革病毒、腸病毒複製孳生，降低感染風險，搭配「黃耆」更能防止肺部纖維化、緩解呼吸窘迫症，相關研究已刊登在國際期刊上。

對抗新冠肺炎，台灣中醫與生技團隊陸續推出多種中藥方劑，如清冠一號、清冠二號、淨斯本草飲、淨冠方等。高雄醫學大學熱帶醫學碩士學位學程客座特聘教授劉校生團隊的研究發現，傳統中藥「金銀花」也能對抗新冠病毒，取得方便，對登革熱及腸病毒也有功效。

研究團隊透過人體試驗，結合細胞和小鼠研究，證實飲用金銀花茶可以誘導人體內某些「微小RNA」的大量產生，經預測有3種「微小RNA」（包括let-7a）能夠識別登革病毒、腸病毒（EV71）和新冠病毒(SARS-CoV-2)基因序列。

研究團隊發現，飲用金銀花萃取液，能誘發let-7a上升，抑制登革和腸病毒之複製，被感染小鼠的病毒量和疾病癥狀均得到緩解，存活時間也延長。實驗也證實金銀花與另一傳統中藥「黃耆」均可誘導宿主細胞產生關鍵「微小RNA」對抗新冠病毒之吸附（ACE2受體）與複製（Mpro蛋白酶）、抑制細胞激素風暴，甚至可對抗變種病毒株，甚至降低被登革熱、腸病毒等病毒感染的風險，相關論文也刊登於國際期刊上。

團隊亦發現，黃耆可防止肺部纖維化發生。過去文獻報導let-7a可以抑制肝纖維化，且嚴重肺纖維化的患者體內let-7a偏低，實驗結果顯示，黃耆誘導之let-7可以抑制促發炎的細胞因子，推論有助於避免細胞激素風暴或肺纖維化，並緩解具有呼吸窘迫症候群（ARDS）病患之病情。

高醫大特聘教授劉校生表示，中藥不一定要像西藥一樣衝進戰場殺光所有壞人，反而可以溫和地誘發人體的自我防禦機制來抵禦病毒。金銀花在中醫典籍以及坊間茶飲等應用已有悠久之歷史，臨床上也無顯著對人體危害的案例。感染初期症狀輕微或沒有症狀者，可以使用金銀花與黃耆。感染後期或重症患者，在中醫師辨證論治之後也可以斟酌加上這個藥物組合，來抑制病毒複製，或改善肺部纖維化。但金銀花性寒涼，孕婦及經期中之婦女不宜飲用，使用前還是要先諮詢醫師。