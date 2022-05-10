超商店長與警員合力阻止詐騙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

又見交友軟體詐騙恐嚇騙財！高雄一名女子晚間到超商購買高額遊戲點數，店員機警察覺有異，便馬上通知警方到場協助，經警方了解，女子受到在交友軟體認識的男網友恐嚇，因深受畏懼，才依指示下到便利超商買遊戲點數。

三民第ㄧ分局十全派出所員警在5月8日20時接獲超商業者報案請求協助，表示劉女（23歲）欲購買金額高達新台幣8萬元的遊戲點數，店員察覺有異，疑似詐騙集團以假交友真詐財手法詐騙，於是向警方報案尋求協助。

劉女稱因平日工作繁忙，從交友軟體上，認識一名男網友後，雙方後續皆用通訊軟體(Line)聯繫，沒有實際見過面。當男姓網友見她慢慢卸下心房時，主動邀約見面吃飯，並要求先匯錢當保證金才能見面，劉女當下覺得不妥，也認為受到詐騙，未料他突然態度大轉變，以恐嚇、脅迫的語氣向劉女說如果不配合便上門找碴，讓劉女深深畏懼，只得依指示分別至各超商購買大量點數匯款。

在警方到場詢問時，還見到那名男網友打電話過來，劉女手機來電顯示為未顯示號碼，經驗豐富的員警一看就知道是詐騙常用的手法，便叫劉女直接拒接來電。

員警解釋詐騙常常會說「我會去找你」、「我知道你家在哪裡」等慣用恐嚇手法，她才頓時鬆了一口氣，並哽咽地表示當時十分手足無措，幸好有店長及員警即時幫忙，才能成功阻止詐騙。