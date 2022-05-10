美國國務院5日更新官網上的美台關係現況簡報（Fact Sheet），刪除了「台灣為中國一部分」，還有「不支持台獨」等措辭，並增加了「長久以來，美國奉行由《台灣關係法》，中美三個聯合公報和「六項保證」所指引的『一中 』政策」。

外交部發言人歐江安表示，拜登政府上任以來恪守《台灣關係法》、「六項保證」，對台承諾是「堅若磐石」，美方也不斷結合印太區域內的盟邦與相關夥伴，公開聲明對台灣海峽和平穩定的重視。

歐江安指出，我國政府會持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度的決心，我們也會深化跟美國與理念相近國家的合作來共同捍衛以規則為國際基礎的秩序，並且促進台灣海峽與整體印太區域的和平穩定繁榮。

美國在台協會發言人鄧艾德表示，美國的「一中政策」在過去40多年來以《台灣關係法》、美中三個聯合公報、「六項保證」為依據；美國對台承諾「堅若磐石」，並且為台海與區域的和平穩定做出貢獻。

鄧艾德說，美國將繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的願望和最大利益。美國致力於深化我們與台灣的非官方關係，台灣是一個領先的民主國家，也是一個重要的經濟和安全夥伴。