新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，前副總統陳建仁坦言快篩準備不足，以及5月9日台灣確診數全球第一，行政院長蘇貞昌10日赴桃園參加活動時說，政府將快篩劑提供給全台確診或隔離者，也聯絡廠商和通路販售，要全民合作才能過正常生活。

蘇貞昌說，政府把快篩劑免費提供給需要的各地確診或隔離者，也用最便宜的方式，以實名制來讓需要的民眾能夠快速、公平地拿到快篩劑，同時也聯絡了廠商和通路，讓民眾可以購買需要、急需的快篩劑，相信台灣全體國民在CDC規範裡面，大家一起合作要進入正常生活，最後這一戰需要大家一起努力，來把這個防疫做到最好，然後贏得世界肯定的成績。

蘇出席世界客家博覽會場館動工，綠營積極爭取客家族群支持，被問到鄭文燦的接班人選，他說鄭文燦在桃園的執政，不但連任獲得桃園市民給予最大的肯定，同時桃園的各方面建設也讓全國各地民眾都稱譽有加，相信這樣的執政成績會給桃園市民帶來幸福，同時會對民進黨的執政更有信心，但選舉還是要很努力，從各方面來贏得人民給予執政的機會，這一方面要由黨部去安排。