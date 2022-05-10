綜合外媒報導，菲律賓總統大選9日投票，目前根據初步與非官方結果，菲律賓獨裁者之子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）以壓倒性票數擊敗其競爭對手、即將卸任的副總統羅貝多（Leni Robredo），使馬可仕家族在36年後重新執掌菲國大權，入主馬拉坎南宮（Malacañan Palace）

菲律賓全國和地方選舉投票在5月9日晚7時結束，隨即進行開票，根據菲律賓選舉委員會（COMELEC）統計，合格投票率為93.8%，投票率約為80%；小馬克仕獲得約3000萬票，而羅貝多僅約1400萬，兩者得票差距一倍，預計月底會有正式結果。

小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）以壓倒性票數擊敗其競爭對手、即將卸任的副總統羅貝多（Leni Robredo）

有專家表示，綽號「邦邦」的小馬可仕，透過社群媒體發布虛假訊息重塑家族形象，才讓他得以回歸掌權。諾貝爾和平獎得主菲律賓網路新聞媒體《Rappler》執行長瑞薩（Maria Ressa）批評，小馬克仕的勝利告訴全世界虛假訊息對民主的影響，她說:「他將決定這個國家的未來，同時也決定它的過去。」

小馬克仕的父親馬克仕（Ferdinand Marcos）在菲律賓主政長達21年，並在1986年因革命被趕下台，估計他在菲律賓掠奪超過100億美元。在1972至1981年的戒嚴期間，更有數萬人被監禁、折磨或殺害。在下台之後，馬克仕家族全家流亡夏威夷，在1991年回歸菲國，成為富有、有影響力的政治家。

小馬克仕的搭檔薩拉（Sara Duterte）的來頭也非同小可，她是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女，他們聯手參選也被視為是菲國兩大政治家族的結盟。在當選後，他們的政策預計將延續現任總統，包括備受爭議的「毒品戰爭」。

另有分析人士指出，小馬可仕選前對北京的態度較為溫和，菲律賓與中國大陸的關係也將受到矚目。近年來，兩國在南海問題上頗有爭議，因兩國所主張的經濟海域重疊，當時杜特蒂也曾經批評北京「肆無忌憚」；但杜特蒂一再暗示贊成加強與北京的關係。