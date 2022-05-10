母親節當天高雄市警方執行取締酒駕勤務，在小港區攔下渾身酒氣的徐姓男子，但他一下車第一件事就是打電話給媽媽求援，徐母到場護子心切，還嗆「要投訴你！」，警方依法酒測，其酒測值達0.82mg／L，當場逮捕法辦。

小港分局高松派出所員警8日下午16時57分許執行巡邏兼取締酒駕勤務，行經小港區高鳳路與孔宅二街口時，一名33歲徐姓男子騎機車，轉彎沒打方向燈，因此攔停盤查。

不過一將人攔下發現他渾身酒氣，告知需實施施測時，他極度不耐煩，先碎念：「為什麼都要抓我！」，警方要求看證件時，他第一句話就說：「「我叫我媽好了」，接著拿出手機開始撥打電話，這一幕讓在場員警實在很傻眼，徐男在電話中說：「警察要抓我，我又沒違規，我在加油站這邊」

徐男媽媽到場後，在一旁氣得要命，怪罪警方為何要針對她兒子，甚至對著員警直嗆：「我要投訴你！」，酒測當下她也不斷碎碎念，徐男最後堅持要酒測，員警詢問名字時，他還囂張地回應：「為什麼要告訴你」，態度令人直搖頭。

經酒測徐男酒測值竟高達0.82mg／L，超過標準值當場上手銬逮捕，警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。據查，徐男5年內已經是第4次酒駕，由於酒駕新法已上路，徐男姓名、照片、違規事項恐怕未來也可能被公布在酒駕及拒測累犯公布專區。