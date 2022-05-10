快篩實名制上路後頻頻被批評量不足，但昨（9）日多間通路開賣快篩後，許多地方卻不見瘋搶人潮，遭質疑「貴的快篩沒人排隊，代表台灣不缺」。不過國民黨立委洪孟楷批，這種說法就是典型的「飽漢不知餓漢飢」，怒轟「這種手法到底還要玩幾次？」

洪孟楷今日在臉書表示，昨日許多通路開賣快篩，但價錢幾乎與實名制相差一倍，結果馬上就有人帶風向稱「貴的快篩沒人排隊，代表台灣不缺」。洪孟楷直言，此說法是典型的「飽漢不知餓漢飢」，更可能會讓全世界的公衛專家搖頭感嘆，說「快篩不就是應該量多、價實、易取得嗎！」

洪孟楷指出，因為網路發達的關係，這段日子民眾早已關注快篩價格議題，而在其他國家的合理快篩價格就是3至5美金左右（約新台幣90至150元），因此政府的責任應該是提供充足且價實的快篩，「不然疫情中心開設、資源全都一把抓，廠商說徵用就徵用，真的不是每天下午兩點開記者會報數字那麼輕鬆」。

洪孟楷表示，各通路能協助進貨當然讓人很感謝，但也指出這種較貴的單劑應屬於急用，想要全面普及還是要靠量大的販售。洪孟楷說，連前副總統陳建仁也坦言台灣快篩準備不夠，怒轟「拿沒人排隊當成轉移焦點的例子，那些側翼網軍們這種手法到底還要玩幾次？」