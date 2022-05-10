進入6.7元時代！人民幣中間價跌235個基點 續創一年半新低 11:432022/05/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價10日報6.7134元，正式進入6.7元時代，較上日報價6.6899元下調235個基本點，跌幅0.35％，續創逾18個月新低。 截至10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.7283元，較上日收盤價6.7202元下跌81個基點，跌幅0.12％。 離岸人民幣報6.7537元，上揚41個基點，漲幅0.06％。 陸港觀盤－港元恐觸及7.85 港股短線繼續盤整 大時代中的小時代心態 造就躺平族 #上揚 #基點 #時代 #續創 #新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受惠載板新產能開出 臻鼎4月續創歷年同期新高 11:502022/05/09 財經 陸4月出口數據出爐 仍優於預期 14:432022/05/09 財經 台股多頭潰散 指數失守萬六關卡 10:222022/05/10 財經 元宇宙夯 科技股投資熱潮湧現 04:102022/05/09 投資理財 外匯探搜－強勢美元受挑戰 日圓130下限浮出 04:102022/05/07 產業特刊 櫃買 10檔法人加碼股 有底氣 04:102022/05/09 證券．權證 去年營造工程物價指數年漲逾10％ 成本上揚 建商資金壓力雪上加霜 04:102022/05/09 金融．稅務 《國際金融》比特幣跌破3.4萬美元 創1月來新低 14:182022/05/09 財經 放飛青春夢想 在追光的賽道上奮力奔跑 12:112022/05/09 兩岸 利多加持！全家4月業績表現穩健向上 19:532022/05/09 財經 股匯雙殺 新台幣收29.733元 創近23個月新低 17:252022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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