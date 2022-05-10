人民幣兌美元中間價10日報6.7134元，正式進入6.7元時代，較上日報價6.6899元下調235個基本點，跌幅0.35％，續創逾18個月新低。

截至10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.7283元，較上日收盤價6.7202元下跌81個基點，跌幅0.12％。

離岸人民幣報6.7537元，上揚41個基點，漲幅0.06％。

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大時代中的小時代心態 造就躺平族
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