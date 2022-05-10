美國情資協助烏克蘭擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）。

美國官員透露，美國總統拜登對於美國提供烏克蘭情報的消息外洩相當不悅，甚至親自致電防長奧斯汀等3名高官，要求不要再外洩消息，認為此舉對俄烏戰事沒有幫助。

《紐約時報》（New York Times）上周引述美國官員指出，美國提供烏克蘭情報，讓烏軍得以狙殺多名俄軍高階將領，隨後白宮否認提供烏克蘭「意圖殺害俄軍將領的直接情報」。

美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）分別引述美國官員指出，在這起事件後，拜登親自致電美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）及美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）等3人，告訴他們美國提供烏克蘭何種情資的消息曝光對這場戰事並沒有幫助，甚至認為會造成反效果、「偏離我們的目標」，強調外洩這類消息的做法必須停止。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）不願證實拜登是否親自致電奧斯汀等3名高官，但坦言拜登對於消息外洩感到「不高興」，認為消息並「不正確」。莎琪9日在記者會上表示，拜登認為美國提供情資的消息與報導「誇大」了美國的角色，是「不正確的陳述」，同時對烏克蘭的角色及領導能力太過輕描淡寫。

報導指出，一直以來美國官員都不避諱承認與烏克蘭分享情報，但美方也強調，分享的情報內容是有底線的，美國國家安全會議（National Security Council）發言人上周表示，除了提供武器外，美方也提供能「協助烏克蘭保衛國家」的情報。

CNN先前引述消息人士報導，至今美國提供給烏克蘭的情報都證實相當有用，包括成功狙殺多名俄國將領及擊沉黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）。