金寶經營權之爭在金寶現任總經理陳威昌昨（9）日向前總經理沈軾榮提告開啟序幕，而今（10）日也有民眾發現在南京東路金寶辦公大樓附近也豎立起一塊大型的廣告看板，寫著「金寶6,257張的員工庫藏股」，疑似質疑董座之子許介立虛設職位領取員工庫藏股爭議，引路過員工、路人好奇。

金寶董座之子許介立於去年被媒體揭露虛設職位領6257張員工庫藏股後，引起立委質疑上市櫃董座是否把員工庫藏股當成自家小金庫的質疑，因此，在立委質詢後，主關機關金管會也隨即在今年三月對金寶董事長許勝雄開罰72萬，近日有媒體報導地檢署檢察官也開始針對此案調查。

金寶對於董座之子虛設職位領庫藏股之爭議，也大動作的澄清，總經理陳威昌更在媒體中表示「許勝雄董事長的兒子許介立於2019年就是泰電通的員工，職務是副理，依規定可以參與配領庫藏股。」，也對到地檢署向金寶提告的小股東提出誣告之訴，昨（9）日更是向前總經理沈軾榮提告。

前總經理沈軾榮則表示，許介立領員工庫藏股一案，已經被主管機關裁罰，請金寶董事長許勝雄、總經理陳威昌誠實面對公司治理問題以及相關主管機關之調查，勿以改選董事、經營權來轉移違法爭議，也懇請相關主管機關調查勿枉勿縱，還給員工、股東應有之權益。