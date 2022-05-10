台灣本土確診數短時間內暴增，各地的醫療能量幾乎都超過負載，為了將醫療資源留給重症患者，建議輕症感染者居家休養，面對防疫新模式，染疫的輕症患者及居家隔離的人，要如何增強抵抗力對抗新冠肺炎？高雄醫學大學客座教授劉校生團隊經實證研究證實，傳統中藥「金銀花」能增強抵抗力，取得也相當方便，除了對抗新冠病毒，對登革熱及腸病毒也有功效。

台灣的中醫與生技團隊陸續推出多種中藥方劑，如清冠一號、清冠二號、淨斯本草飲、淨冠方等，當中的藥物成份多有重疊，但有一種被深入研究具有抗疫功效的重要藥材「金銀花」卻被忽略。金銀花在中醫典籍以及坊間茶飲等應用已有悠久之歷史，臨床上也無顯著對人體危害的案例。

高醫大劉校生客座教授研究團隊與基隆長庚醫院中醫科葉沅杰醫師和成功大學共同合作經由人體試驗，結合細胞和小鼠研究，證實飲用金銀花茶可以誘導人體內某些” 微小RNA”的大量產生，經預測有3種”微小RNA”(核糖核酸)能夠識別登革病毒、腸病毒和新冠病毒基因序列。飲用金銀花萃取液，能誘發let-7a(核糖核酸的一種)上升，抑制登革和腸病毒之複製，被感染小鼠的病毒量和疾病癥狀均得到緩解，存活時間也延長。

實驗也證實金銀花與另一傳統中藥”黃耆”均可誘導宿主細胞產生關鍵”微小RNA”對抗新冠病毒之吸附與複製、抑制細胞激素風暴，甚至可對抗變種病毒株。值得注意的是，金銀花也可以降低被登革熱病毒感染的風險。這些創新發現為傳統中藥經由調節”微小RNA”增加免疫力來預防和治療新冠病毒、登革病毒和腸病毒之感染，開啟了一條嶄新的觀念與選擇，以上研究共產出三篇論文刊登於國際期刊上。