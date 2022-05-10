消息人士透露，因難以取得生產電動車的零組件，特斯拉位於上海的超級工廠周一（5月9日）已再度停工。

上海嚴格的防疫封控進入第六周，在人員移動和原料運送受到嚴格限制的情況下，製造業者的營運能力備受考驗。

特斯拉在上周就已經計畫好，其上海廠的產量到下周（5月16日起）就要回復到封鎖前每日生產2,600輛的水準。

消息人士表示，特斯拉的主要線束供應商Aptiv在員工出現確診者之後，已經停止上海廠的出貨。這座工廠供應的大客戶包括特斯拉和通用汽車。目前尚不清楚這個當前的供應問題何時可以解決，也不清楚特斯拉何時能恢復生產。

特斯拉尚未回應媒體對停工消息的詢問。

中國乘用車協會將於周二公布特斯拉4月銷量數據。美國特斯拉公司是中國第二大電動汽車製造商，僅次於比亞迪。

另一家汽車協會上周出具報告，預估中國4月整體汽車銷量大減48%，因嚴格的清零政策導致工廠關閉、經銷點客流減少，並抑制消費者支出。