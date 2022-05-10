受美股重挫影響，台股今(10)日早盤一度大跌314點，一舉摜破萬六關卡，創去年5月18日來的低點，不過盤中跌勢大幅收斂，一度拉升至16031點，盤中指數高低點差距達296點，台股急拉引發網友熱議，有人驚呼PTT股版出現畢業文就是買進訊號要來了。

台股連日重挫，今日開盤再度狂跌逾300點，指標股台積電一度下跌15元來到505元，創16個月來新低價，市值大幅縮水3889億元，滑落至13.09兆元。

值得關注的是，PTT股版再度出現畢業文，有網友透露，自己台積電買在614元、聯發科買在1010元，加上其他股票一共賠了快100萬出場，無奈表示當初買台積電、聯發科，覺得穩穩放有高點再出，沒想到股價一路狂跌，聯發科也面臨800元關卡保衛戰，因為買房子要繳錢，沒辦法放了，只能認賠殺出。

其他網友則表示，「畢業文大量出，就是買進訊號要來了」、「今天大奇蹟日耶，怎麼畢業了」、「這就是畢業文的威力」、「畢業文成功讓大盤反彈」、「韭菜故事總是不斷上演」、「感謝訊號出現」、「看起來要反轉了欸」、「畢業文出現代表多數的散戶到達無法承受的臨界點了」、「畢業文就散戶指標，就經驗來說真的有參考性」、「 今天台積電殺一根測500元應該會讓很多散戶扔股票了」、「現在出場又買房，真的盤上加盤」。

台股4月大跌1101點，讓習慣做多的散戶投資人持續縮手，根據證交所統計，4月定期定額投資金額降至54.21億元，月減金額高達10.96億元、減幅16.8%，是本波多頭行情以來少見情況。