貝殼研究院最新報告顯示，今年前4月，大陸房企境內、境外債券融資累計約2350億元（人民幣，下同），年減41％。同時，4月房企到期債務壓力重回400億元缺口。

中指研究院數據也顯示，4月大陸房企信用債與海外債發行規模分別為368.87億元、28.85億元，分別年減49.6％、80.46％。

值得注意的是，近日中國人民銀行（大陸央行）、銀保監會、證監會、深交所等多部門分別召開專題會議傳達學習中央政治局會議精神，其中均提到保持房地產融資平穩有序，支持房企發債等合理融資需求。與此同時，近期各地也密集公布政策鬆綁房市。

有分析指出，受風險偏好影響，資金主要流向信用好的國企、央企和頭部民企，中小房企難以被惠及。存量風險仍未化解，到期債務尚未償還，難以啟動新一輪融資。受疫情、宏觀經濟影響，大陸房地產市場銷售端疲軟，短期內難以快速回暖，市場信心仍需要時間修復。