一名不務正業、流連網咖的男子蘇偉智，因缺錢花用，2年前竟持刀搶劫網咖劉姓工讀生，失手後猛刺對方胸部、脖子致死。一、二審因蘇男自首依強盜殺人罪判處無期徒刑，案經最高法院發回更審，高等法院更一審考量他無前科，缺乏積極證據顯示他具有殺人直接故意，且已自白犯罪，10日改判他20年徒刑，褫奪公權10年。

現年36歲的蘇偉智經常流連網咖，固定想向母親伸手要錢，是個十足的啃老族。2020年3月27日晚上11點多，蘇男在桃園市平鎮區南豐街口，看到被害人落單經過，上前持水果刀上前行搶，兩人拉扯下，被害人遭蘇男猛刺多刀，最後因心臟中刀失血過多而死，經鑑識致命一刀深達17公分。

蘇男落網後辯稱自己是隨機行搶，是遭被害人反抗，一時失去理智才拿刀亂捅。一、審法院認為，蘇男有謀生能力卻不工作，僅因缺錢花用就攜帶凶器行搶，進而殺害被害人，原應處以死刑，但考量蘇男當時有自首，依法減刑後判處無期徒刑。

高院更一審合議庭審酌，蘇男並無前科，全案缺乏足夠的積極證據認定他具有殺人直接故意，且在審判過程中已自白認罪，並當庭對被害人家屬表示歉意，依強盜殺人罪改判他有期徒刑20年，褫奪公權10年。