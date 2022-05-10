去年6月，基隆市中山區一名孫子以「公主抱」方式帶阿公下山打疫苗，感動不少民眾，這個畫面也被譽為「人世間最美的風景」。不過這名94歲的阿公9日過世，但圖中公主抱阿公的劉姓男子，卻因確診在家中隔離，無法協助後事，他希望能夠請假協助送阿公最後一程。

去年6月，國內開始為各地年齡在85歲以上的長者施打新冠疫苗，基隆市中山區劉男，用「公主抱」方式帶阿公，一步步走下山道的階梯，只見阿公環抱孫子的頭頸。這個畫面當時也被網友譽為「人世間最美的風景」。

這對祖孫的鄰居，永續海洋外木山工作室執行長張哲源表示，劉男4日確診，依先前的規範，他應隔離10天至14日，但在新的7＋7防疫規定公布後，他是否能解隔離處理，並不明確，才向衛生所求證。

據瞭解，劉男還有一個姐姐，目前除負責照顧家中90歲的阿嬤外，還要負責隔離中劉男的三餐，阿公過世後，也要一手處理後事，相當辛苦。或許也是劉男急著想要解隔離協助家事的動機。

中央流行疫情指揮中心8日宣布，居家照護7＋7新制開始實施，但7日前確診的舊案，確診者仍需在家隔離10天才能解隔離。因此中山區衛生所表示，劉男暫時不能出門協助處理阿公的後事。