陳姓男子遭鄰居友人嗆「看三小」，竟怒持雙刀當街砍殺致死，辯護律師以「思覺失調症」為由爭取免刑，一審高雄地院研判陳男案發時未喪失辨識行為能力，依殺人罪判其14年，出獄後強制監護5年，二審高雄高分院10日改判陳男10年6月。

47歲陳男子罹患思覺失調症20多年，平時仰賴母親撫養照顧。2020年10月29日下午，在前鎮區住家附近的廟宇，與李姓男子發生口角。當時陳男疑似看了李男一眼，李男怒嗆「看三小」還罵三字經。一旁的里民當時還極力勸阻李男，不要和陳男一般見識，李男的母親也及時出面制止衝突。

「你等我，我要回去拿刀！」失去理智的陳男最後還是衝回家，從廚房內抓了1把水果刀和1把生魚片刀，回到現場，朝還在場的李男一陣亂刺。李男一度以安全帽激烈格擋，但頭頸、胸、背、手腳等部位仍連中10刀，當場血流不止，送醫急救不治。

高雄地院審理時，陳男的辯護律師以精神疾病犯案幫他爭取免刑，但法官發現，陳男案發後懂得藏凶器，還一度躲避追緝。面對警詢時不發一語，且無證據證明他有幻聽、幻覺等情形，認為陳男行凶時沒喪失行為能力。

法官認為，陳男仍屬身心障礙者，與窮凶極惡之徒有別，有再教育社會化可能，最後依殺人罪判其14年。法官認為，若無一定的約束力，可能造成陳男再度認知或解讀錯誤衝動而再鑄下大錯，命其出獄後仍須強制監護5年。

民事部分，李男父母求償610萬元，陳男出庭時對此沒有表示意見。法官認為，李家父母承受喪子之痛，遭逢白髮人送黑髮人的重大變故，其哀慟難以承受，請求賠償金額尚在合範圍，判陳男須賠償610萬元，全案仍可上訴。

高雄高分院審酌陳男犯案時的心智狀況及民事判賠結果，依殺人罪改判其10年6月。