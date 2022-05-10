慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會10日上午在北京人民大會堂舉行，大陸國家主席習近平出席大會發表重要講話，指出堅定不移跟黨走，為黨和人民奮鬥是共青團的初心使命。回顧過去100年來，在黨的堅強領導下，共青團不忘初心、牢記使命走在青年前列，並對共青團提出4點希望。

習近平表示，第一為堅持為黨育人，始終成為引領中國青年思想進步的政治學校；第二自覺擔當盡責，始終成為組織中國青年永久奮鬥的先鋒力量；第三心系廣大青年，始終成為黨聯繫青年最為牢固的橋樑紐帶，第四則是勇於自我革命，始終成為緊跟黨走在時代前列的先進組織。

習近平表示，在新的征程上，如何更好把青年團結起來、組織起來、動員起來，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥，是新時代中國青年運動和青年工作必須回答的重大課題。他說共青團要增強引領力、組織力、服務力，團結帶領廣大團員青年成長為有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年。

習近平也指出，中國共產黨始終向青年敞開大門，熱情歡迎青年源源不斷成為黨的新鮮血液。共青團要履行好全團帶隊政治責任，規範和加強少先隊推優入團、共青團推優入黨工作機制，著力推動黨、團、隊育人鏈條相銜接、相貫通。各級黨組織要高度重視培養和發展青年黨員，特別是要注重從優秀共青團員中培養和發展黨員，確保紅色江山永不變色。