台北5天確診人數累計近4萬，被匡列隔離者數量也大增，一名網友分享，昨天中午出來買飯吃，發現南京中山北路附近都空蕩蕩的，引起網友熱烈討論，有人推測恐是確診數太多，台北人嚇到自主封城，但也有人吐槽說，只有一個點算什麼，多繞幾圈就會發現台北人還是一堆，只是可能都在排快篩或在醫院等採檢。

一名男網友昨（9日）在PTT上發文分享，他出來買午餐，結果發現路上幾乎沒有人，南京中山北路的街頭異常冷清，讓他一度以為自己來到拉昆市（電影《惡靈古堡》中的虛構城市），到底怎麼會這樣？大家有沒有卦？

貼文引起網友討論，不少人認為可能是本土連續多日破萬例，讓不少擔憂的民眾再度自主封城，「出門太容易被傳染了，在家比較安全」、「路上今天人超少」、「自主三級啊，政府無能只能靠人民自律」、「早上捷運人也少很多」、「信義區週末人少好多 大家不敢逛街了」。

今早亞東醫院排等待PCR採檢的民眾。（圖／讀者提供）

另有網友則吐槽說，台北明明就還是很多人，原PO是活在平行時空？其實去不同路多晃幾圈就會看到人群了，不要挑人少的地方拍照。「台北都是人」、「一個路口能代表什麼」、「明明就很多人，中午買便當還排很長」、「都在排隊買快篩」、「去醫院看看就知道了，都在等採檢」。

不過，也有網友推測，搞不好不是自主封城，而是確診太多，大家不是被隔離中，就是在被隔離的路上，所以路上才會都沒有人。要不然就是在排隊買快篩，或者是去篩檢站或醫院採檢。