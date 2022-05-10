成人史迪爾氏症候群，在臨床上患者全身上下會出現大小不一的鮭魚色斑丘疹。（亞大醫院提供／盧金足台中傳真）

疫情嚴峻，確診主要症狀發燒、喉嚨痛若上身都會心驚驚，家住南投37歲小惠，因發燒畏寒近3周，身體四肢出現鮭魚色斑丘疹，吃抗生素和退燒藥未改善，一度擔心罹患新冠肺炎，經醫師抽絲剝繭診斷為罕見「成人史迪爾氏症候群」，對症下藥讓她擺脫紅斑和確診壓力。

亞洲大學附屬醫院副院長、過敏免疫風濕科醫師蔡肇基表示，該患者自述連續多日反覆發燒，幾乎都燒到39度以上，整個人都快虛脫，全身伴隨著大小不一的鮭魚色斑丘疹，但沒有出現體重減輕、流鼻涕等症狀，在外院打了兩周抗生素、吃類固醇都不見起色，臉還因此腫成月亮臉，讓她不敢見人。

經安排一系列血液檢查，抽絲剝繭後發現，患者的發炎指數上升，其中關鍵的「血清蛋白鐵」指數相當高，排除其他免疫學疾病後，確診為「成人史迪爾氏症候群」。

蔡肇基說，該症狀屬於全身性發炎免疫疾病，目前沒有確切的成因，好發在青壯年(15-25歲)以及中年人(36-46歲)，透過血液檢查有七成以上的患者，會出現肝功能異常，血液中的紅血球沉降速率、血清蛋白鐵指數也會明顯飆高。

值得一提的是，臨床上，患者常常會有超過一週間歇性的高燒、身體出現紅疹、喉嚨痛、關節痠痛以及淋巴腫大等症狀，但因為診斷不易，常容易被誤認為是感冒、藥物過敏、細菌感染等，讓不少患者吃足了苦頭。

「成人史迪爾氏症若是沒有及時治療，可能會產生其他嚴重的病發症」，蔡肇基強調，嚴重時可能會危及生命，第一線常使用非類固醇類止痛藥來治療，而大多數病人需要類固醇合併其他免疫調節劑治療才能控制病情，療程通常會持續1年左右。

他進一步說明，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟，確診也別灰心，只要配合醫囑治療，也能像小惠一樣，與疾病和平共處。