網紅鳳梨（吳泓逸）日前加入直播主連千毅與網紅勾惡戰局，開直播飆罵連千毅「社會不是你在喬」，遭回嗆「顧好你的飲料店，沒你的事情」，引起地方角頭緩頰，讓這場網紅之戰悄悄落幕，未料連千毅近日開直播點名「水果王」，暗諷對方蹭流量，鳳梨雖未做出回應，卻發出一篇「開示文」，被網友猜測在反擊連千毅。

連千毅近日在臉書直播影片提到「水果王」時，直指對方講髒話是不好示範之外，還暗諷「蹭流量」，甚至看到風向不對就不發言，雖未直接指名道姓，但明眼人都看的出來指的是網紅鳳梨，雖不見鳳梨隔空回嗆，卻見到他發出一篇文章，內容寫道：「金無足赤；人無完人。今能放下，守住當下，必再起；昔過能改，歸於無，希當珍惜。就人問，求確義，日覺察，事可達」。

鳳梨文章文末更強調：「聽得懂的就懂，再聽不懂的話，一輩子注定枉然，人啊，能夠教化，那有機會可以成為孫悟空；教化不來，那永遠是冥頑不靈的猴子」，最後更補充說道：「貧僧言盡於此...盼早日回頭是岸...吾才粗學淺...還望多多海涵」，被推測是在回應連千毅。

對此，網友紛紛回應：「連這個都不懂～真的註定枉然」、「莫找藉口失敗～只找理由勝利」、「就流量一直下滑，只能出奇招」、「感同身受，有些人講太多如果不改變自己也是了然」、「能屈能伸才是息事寧人的關鍵」。