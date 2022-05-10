快篩劑買不到、不夠買，在臉書掀起律師與藥師的攻防戰。律師林智群說，大家是「想買便宜的快篩」，而不是「需要快篩」；藥師林士峰則認為，是因爲一樣預期要排隊，到藥局買，一次可以買5支，怎麼想都比超商只能買1支來的有時間上的效益。

昨天是非實名制快篩試劑在8大通路開賣的第一天，律師林智群在臉書分析，100元的快篩大排長龍，180元的快篩乏人問津，這證明了大家是「想買便宜的快篩」(i want)，而不是「需要快篩」(i need)，如果真的需要，貴個80元也會去買。

藥師林士峰回應K律師的言論，「據我對市場的瞭解，我認為超商單劑180元的快篩買氣不如預期的原因，不是因爲價格。而是因爲一樣預期要排隊，到藥局買，一次可以買五支，怎麼想都比超商只能買一支來的有時間上的效益。所以市場上的人潮並未因此從藥局裡獲得舒緩」。

林律師再發文，「林藥師說為什麼還是一堆人排藥局？不是因為價格，而是大家想一次買5劑。嗯你在藥局排隊的時間，已經可以跑10家超商買到10劑了吧？價錢不是問題還不買爆？藥師果然是老實人」。

觀察這兩天藥局實名制快篩試劑的買氣依舊不減，無法順利依身分證尾數分流購買實名制快篩試劑者，真的有快篩需求則可以到4大超商、全聯、美聯社、康是美及屈臣氏等8大通路，原則上都可以順利買到快篩試劑。

考量北北基桃地區因疫情發展迅速且人口稠密，政府協調業者在北北基桃的7-11、全家、萊爾富、OK、全聯、美聯社、屈臣氏、康是美等通路，由7,366家領有醫療器材販賣業執照的門市販售快篩試劑。

經濟部指出，每日配送約40萬劑亞培單劑包裝快篩試劑到門市，若當日售完，隔日也會持續補貨，為讓有急用的民眾能以最快的時間購得快篩試劑，也協調相關業者每人限購1劑，讓更多人可以購買。