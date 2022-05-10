新唐(4919)淡季不淡，看好今年在工控、IoT、車用的MCU需求還是很好，且第二季業外開始認列高塔松下半導體於日本三個廠的49%轉投資獲利，法人預估，第二季單季稅後淨利將逾3元。新唐今股價強勢有撐，早盤後即黑翻紅，漲幅一度達3%、股價最高達170元，站上5日線。

新唐第一季營運表現淡季不淡，儘管是消費性電子淡季，終端需求薄弱，但新唐的車用、工控等產品終端應用需求強勁，在產品組合朝向高毛利率的比重偏多，單季合併營收107.22億元，季增加3.2%、年增加6.5%，單季毛利率43.9%，營業利益率為13.4%，每股稅後淨利2.87元。

新唐已完成與客戶簽署複數年份的合約，且新一代BCD製程應用於DC/DC的產能穩定增加，故法人看好，新唐第二季營收季增、年增均會有1成水準，加上業外開始認列高塔松下半導體於日本三個廠的49%轉投資獲利，單季稅後淨利將逾3元。

新唐看好今年在工控、IoT、車用的MCU需求還是很好，但因供給面有限制，新唐跟各晶圓代工廠協調爭取產能。今年包含第四代 BMIC，ToF 3D感測用於系統及人體、高功率的smart amplifier、手機快充MOSFET、5G小型基站之高性能RF-GaN功率放大器、Inverter MCU等新產品，將陸續送交樣品給客戶認證，預估今年營運仍將維持成長動能。