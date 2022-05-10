美股近期出現劇烈震盪，周一道瓊重挫超過650點，其餘三大指數那斯達克、標普500及費城半導體也都暴跌4至5%，整體狀態讓投資人相當擔憂，數據顯示，美國散戶單日狂賣10億美元（約新台幣297億）的資產，創下近14個月以來最大規模的拋售，顯示散戶對於股市的信心受到考驗。

綜合外媒報導，摩根大通分析師Peng Cheng表示，隨著標普500指數周一下跌超過3%，散戶單日拋售10億美元的股票，是14個月以來最大的規模，「一天的狀況還不能得到結論，如果我們看到連續幾天都有大量拋售的狀況，那麼這就是投降的跡象。」

不僅如此，Peng Cheng也點出，上周四散戶同樣出現賣股的趨勢，但當時吸引不少逢低進場的買家，需求接近歷史最高的水準，與周一的狀況有點不一樣，顯示散戶投資者的信心受到挑戰。

報導指出，華爾街持續關注散戶的動態，做為判斷市場信心與拋售的標準，但到目前為止，即使美股今年以來已虧損9兆美元（約新台幣267兆）他們認為散戶並未完全放棄整個市場。

券商摩根士丹利的數據則顯示，今年以來股市累積的崩跌，已經讓散戶賠光2020年疫情後所賺的所有收益，「長達數個月的下跌，正在削弱市場過去兩年崇尚的逢低進場精神，且隨著聯準會升息對抗通膨，專業經理人已開始增加現金水位，降低持有股票的比重。」