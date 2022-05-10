台中永豐棧酒店受疫情影響，近年餐飲和住房營收大受影響。（資料照片）

台中永豐棧酒店再爆積欠員工薪資，並引爆離職潮，其中4名員工向勞工局申請勞資協調，要求給付積欠薪資，業者坦言，受疫情拖累，董事會正努力籌措資金；對此台中市勞工局回應，經安排召開調解會議，該公司同意給付4人工資、加班費等，並自5月10日起分期給付，如公司未依約履行，勞工局將啟動勞動檢查，並依勞基法裁處2至100萬元罰鍰。

台中這家老字號飯店，近三年來屢傳財務危機，更爆出員工薪資未正常發放，積欠薪資，讓員工不得不自動離職，也有員工抱怨，薪水不正常給、不資遣，央求資方給非自願離職書，想請領勞保勞工失業給付6成薪也遭拒，也造成員工陸續離職，原本300多人如今只剩100多人。

公司表示，受疫情影響，飯店餐飲、住房營收銳減，以致薪資發放出現延遲，董事會已想盡辦法籌措資金，並與員工協商分期支付。公司也強調，公司從疫情發生到現在都沒有裁掉一名員工，只是因為薪資發放不穩定，遲發導致部份員工離開，目前員工數約160人，會調整人力安排，維持正常營運。

其中4名員工在4月間向勞工局申請勞資協調，要求資方給付2到4月積欠薪水，勞工局於4月22日召開協調會，該公司於調解會上同意給付工資、加班費等事項，並自5月10日起分期給付。

勞工局強調，調解會後持續關心該公司是否依調解紀錄履行，倘該公司未依約履行，勞方得向法院聲請強制執行並暫免繳裁判費及執行費，保障其應有權益；勞工局將派員實施檢查，如經檢查發現該公司有未依規定給付工資、加班費等情事，將依違反勞動基準法第22條、第24條規定，各裁處新台幣2至100萬元罰鍰。