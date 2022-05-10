去年10月，基隆市政府盤整地方建設需求，彙整出11案向內政部營建署爭取補助。在經過全國評比後，基隆市有8案獲得內政部補助，補助金額達新台幣3.01億元，相關工程將於今年陸續執行設計及工程。

基隆市政府工務處表示，為加速改善市區道路人行環境，積極向中央爭取補助經費。去年各局處彙整出11案向內政部營建署爭取補助，基隆市以均衡區域發展及完整構思道路系統無障礙之串聯為主軸，獲得肯定。另外，營建署也認為相關提案路段皆屬人口密集處，相當具有挑戰性，施工完成後可服務之人口數眾多及區域串聯更為完善，有效提升基礎設施之服務品質。

基隆市獲得營建署補助的案件，包括了「八堵路至光明路(八堵隧道至明德二路口)綠色生活路網建置」、「提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區源遠路」、「基隆市百福公園、百福國中、北五堵研發新鎮、六堵科技園區及七堵生活圈再生工程」、「基隆市中正區行政大樓至要塞司令部人行道串連計畫」、「提升道路品質公共環境改善計畫-基隆市暖暖區過港路」、「提升道路品質公共環境改善計畫-南榮路周邊人行環境改善工程」、「基隆市麥金路生活圈週邊串聯計畫人行環境改善工程」及「基隆市仁二路鄰校側人行道改善工程」，總經費共約3.01億。

另外，基隆市工務處也強調，先前取得中央補助的4個案件，已經陸續完工並辦理驗收作業。這4項工程總經費約為4.6億元，獲中央補助約3.8億元。