雪霸國家公園管理處基於自然資源保育、提供更多元方式探訪國家公園，並納入當地部落觀點與建議，經內政部同意後，5月20日起，試辦腳踏自行車 (不包含電動輔助自行車) 進入觀霧地區大鹿林道東線，為期1年，期間將收集試辦成果並進行滾動式管理，期能在合理的管理下讓大鹿林道東線有更多元的使用價值。

雪管處表示，民眾除藉由大鹿林道東線攀登大霸尖山、漫步健行或生態觀察之外，為能讓民眾能在相較安全的前提下，以多元的遊憩方式來體驗國家公園生態之美，雪管處前已辦理多項腳踏自行車進入東線前的準備工作，包含2次專業越野腳踏車教練現場試騎並做成評估報告，也進行多次的法制作業及內部討論會議。

為了提升遊憩安全，也辦理地質敏感調查案及東線路況改善工程案，並於大鹿林道東線地質脆弱處或危險處架設牌示，雪管處籲請計畫騎乘腳踏自行車進入東線的民眾，務必審慎評估風險及自身的能力，並建議以越野登山車較為適宜。

權益關係人觀點齊納入 共同管理山林及安全

雪管處在修法公告階段收到許多不同權益關係人的意見，包含許多愛好自行車的民眾建議及當地部落族人的聲音，當中多數族人希望雪管處能有更多配套措施及管理辦法，並應將當地住民權益及遊憩安全納入考量。

雪管處將先以試辦方式開放腳踏自行車(不包含電動輔助自行車) 通行大鹿林道東線，藉以收集試辦成果並進行滾動式管理，期間也將視試辦結果，研議召開部落說明會，向當地部落說明試辦計畫成果或運動單車產業說明會，期待能落實山林共管精神。

雪管處表示，試辦方式將採現場掃描QR code線上申請制，期間開放腳踏自行車進出時段為上午8點至下午5點，試辦期僅開放腳踏自行車進入，尚未開放電動輔助自行車等具動力式自行車進入。

雪管處也建議騎乘裝備應自行準備安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，且行前應作好裝備及自行車檢查等相關屬於車友責任。

若以自行車取代步行進入東線並攀登大霸尖山，可能伴隨負重騎乘之頸椎傷害及自行車停放林道上失竊的風險。最後，雪管處也特別請民眾理解到當進入當地原住民族傳統領域，無論進入的理由多麼正當，行為多麼正確，都請理解山與原住民的共存才能成就這片山林的完整性，而大家正在使用祂，所以請尊重眼前與腳下的一切。