疫情指揮中心預估本土疫情將在5月20日進入高峰，前衛生署疾管局副局長施文儀表示，疫情到達高峰後可能持續2、3周，所以在6月中旬坡度下降前，未打疫苗的長者建議都待在家別出門，與家中其他人也不要接觸，只要這一群人不被感染，就可以擋住一波死亡率，比較安心。

指揮中心指揮官陳時中昨（9日）表示，本土疫情高峰將落在5月20日至6月10日間，7月開始下降後可望解除口罩禁令，並將新冠肺炎由強制管制的第5類傳染病降至第4類的一般管制，屆時將不再統計及公布確診數字。衛福部次長石崇良則表示，現在難題是大量確診雖然是輕症，但本身還有其他重症疾病，因此各級醫院都要有能力收治，專責病床必須不斷加開。

據《自由時報》報導，施文儀指出，Omicron無症狀感染者多、染疫基數大，未打疫苗者出門，可能不知不覺就會染疫，萬一還有癌症、三高病史，重症風險又更高，所以這群人是疫情達到高峰前，風險最高的人，需要受到特別保護，他預估疫情在5月底達到高峰後還會持續2、3周，到6月中旬坡度下降前，只要未打疫苗的長者不要出門，在家與其他人也不接觸，將他們的周遭清零，防止病毒有機可趁，就有望擋住一波死亡率。

指揮中心統計，截至5月3日，全國65歲以上長者完成第一劑疫苗接種率僅85.5%，還有14.5%的長者一劑都沒打，完成第二劑接種率為80.6％、追加劑68.9%。