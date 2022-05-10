藝人薔薔（林嘉凌）2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後又成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，2014年出演蔡依林的單曲《呸》MV，之後轉職Youtuber，犀利發言讓她成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，先前去爬象山也被許多民眾認出來，可見人氣頗高。近日她在facebook發表近況，透露Instagram又再度消失，但卻不著急還霸氣表示：「不會再因社群網站綁架我的情緒或人生。」

薔薔先前曾有過Instagram帳號消失的情況，為了救回帳號還發動網友幫忙，從幫忙她找回帳號的人中抽一位送萬元5星級酒店一日遊，為了救回帳號相當耗費心力，這次再度不見，薔薔似乎看開了，她坦言「我這次反而輕鬆自在許多，我相信有某個人正在用盡全力希望我消失，但你永遠改變不了我就是擁有自我價值」，加上上次帳號疑似被人檢舉，讓薔薔覺得應該是有心人惡意針對，所以帳號才會再度不見。

這次她高EQ面對此事「我也相信就是因為我擁有的很多，所以你就是想試圖奪走我的某些東西，但是你就是永遠無法得逞」，薔薔正面思考自己在現實生活過得更好，霸氣回「愛我的家人朋友和粉絲及我傳遞的能量成就，這些真實的東西你永遠也奪不走」，她也說自己已經改變，不會再讓社群網站「綁架」情緒，因為現實生活的意義比這些東西可貴，只要註定是她的，就一定會回到她身邊。

薔薔有感而發講起自己沒有藍勾勾的原因，雖然很多人叫她去申請，也有很多人幫忙申請，但都沒有通過，她說「因為網站永遠不給我，說我是有爭議的人」，薔薔不甩否定，強勢發言自己的價值不是靠一個社交網站來認證或審判是否是名人，就算不給她，她也不稀罕，她會再創造另一個新層次的自己，會變得更好。