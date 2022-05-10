高雄市政府農業局攜手全家便利商店，即日起推出「鮮切水果盒」，讓消費者「免動刀」，就能夠輕鬆吃到新鮮水果。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

現代人生活忙碌，裁切水果是忙碌上班族採購首選，高雄市政府農業局攜手全家便利商店，即日起推出「鮮切水果盒」，將當令鮮果從產地以確保品質，經過一套嚴謹的SOP，裁切後上架超商，讓消費者「免動刀」，就能夠輕鬆吃到新鮮水果。

高雄市農業局長張清榮表示，裁切鮮果盒要交到消費者手中流程並不簡單，從產地挑選鮮果、清洗、到裁切裝盒，有一套嚴謹的SOP，確保優質口感外還要嚴格把關食安，處理人員全程穿著防塵衣以4至8度冷鏈環境下，搭配電解水洗滌鮮果，另為考量果品風味的完美呈現，視品項有不一樣的裁切方式，經裝盒過磅及運送更是層層講究，堅持將果農的心血從產地到超商，僅黃金賞味期的即食水果產品才能上架。

農業局指出，高雄首選水果全台超商都能買到，有百益果王稱號的美濃木瓜、國民水果滿滿維他命Ｃ的燕巢芭樂、肉質細緻酸甜的大樹鳳梨以及全國首次登場的岡山美濃瓜，以不同裁切新面貌呈現給消費者，品項豐富、種類齊全，各種組合的鮮豔水果盒，讓消費者從視覺到口感，都煥然一新體驗截然不同的水果風味。

農業局表示，此次結合福和生鮮農產公司合作，是首家唯一獲得HACCP及FSSC22000雙重認證的生鮮蔬果截切廠，並結合美濃農會、燕巢農會、大樹農會跟祥鶴合作社，不僅推廣在地農產，也提供消費者更多元選擇。