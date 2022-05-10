【LIVE直播】天宮太空站首次補給任務 「天舟四號」搭載長征七號火箭升空

廠房中的長征七號運載火箭。（新華社）

今天（5月10日）凌晨1時56分，長征七號運載火箭在中國海南文昌航天發射場點火起飛，隨後成功把天舟四號貨運飛船送入太空，中國太空站建造階段大幕正式開啟。據中國載人航天工程辦公室消息，天舟四號貨運飛船入軌後順利完成狀態設置，於北京時間今天8時54分，採用自主快速交會對接模式，成功對接空間站天和核心艙後向端口。

本次發射的天舟四號貨運飛船採用了快速交會對接技術，用時僅為6.5小時。中國航天科技集團五院貨運飛船系統副總指揮李志輝表示，自主遠距離導引是通過發動機的噴氣變軌，使天舟貨運飛船從近地點200公里的軌道運行到太空站的393公里的軌道。

★天舟四號採用快速交會對接技術 未來可縮短至2小時

李志輝表示，此時就轉入了近距離自主控制，近距離自主控制依次通過5公里、400公尺、200公尺還有19公尺停泊點，最終實現與空間站的交會對接，總共花費的時間是6.5個小時。

相較於天舟一號交會對接的72小時，李志輝表示，天舟四號採用的快速交會對接技術只需要6.5小時，技術上有了很大的提高，未來交會對接時間還將繼續縮短。今後的目標是2小時進行快速交會對接，那就是比6.5個小時還要減少4.5個小時，從發射那一刻算，基本上2小時15分鐘就可以對接上去。

天舟四號貨運飛船是中國太空站建造階段的首發航天器，由航天科技集團五院主持總研製，貨運飛船將為神舟十四號太空人在軌半年駐留、太空站組裝建造、開展材料科學、航天醫學試驗等太空站應用領域提供物資保障。

★「太空快遞」攜帶貨物與以往有何不同

太空送貨不僅送得快，還要裝得多。作為一艘貨運飛船，天舟四號的主要任務就是給空間站運送貨物。那麼，天舟四號這次都攜帶了哪些貨物，和以往有哪些不同呢？央視新聞報導，貨運飛船裡一共有40多個儲物櫃，每個儲物櫃都會放置一些航天員所需要的生活用品以及休閒、娛樂等一些物品，還包括做實驗所需要的一些設備。

李志輝表示，天舟四號本次任務共帶了5種貨物及試驗載荷，一是太空人日常的消耗和使用的貨物；二是太空站的一些維修設備和產品；三是開展太空科學實驗的裝置和設備；四是開展太空科學醫學實驗的一個低溫鎖櫃，俗稱冰箱。

除了攜帶必備的實驗設備和生活用品，天舟四號這次還攜帶了面向社會大眾和大學徵集的實驗貨物，包括各種食物的種子，例如：小麥、大豆、高粱、玉米等。

★長征七號運載火箭特點

這次發射任務使用的長征七號運載火箭是中國新一代中型運載火箭，由航天科技集團一院研製，是一款兩級半、全液氧煤油推進劑的火箭，能將14噸有效載荷送入可與中國太空站交會對接的近地軌道。

本次發射是長征系列運載火箭第420次發射。今年，中國載人太空工程還將執行5次發射任務，把2艘載人飛船、2個太空站實驗艙、1艘貨運飛船送入太空，完成中國太空站在軌建造。