新北市板橋區45歲婦人日前確診新冠肺炎，丈夫的哥哥擔心傳染給其他同住家人，昨（9日）晚強逼婦人搬出住家，2人激烈爭吵，婦人痛哭打電話向里長求救，里長緊急聯繫警方到場，告知確診者不得擅自外出，如有需求應循公衛體系協助，婦人的大伯才不再堅持，返回房間休息。

據了解，該名婦人與公公、婆婆、丈夫、大伯及外籍看護同住雙拼公寓，日前婦人確診在家居家照護，昨晚10時許大伯卻突然以「恐傳染其他家人」為由，逼迫婦人搬離住家，婦人不從，與大伯激烈爭吵，但大伯態度強硬，婦人崩潰爆哭，打電話向當地介壽里長李昆晏求助。

「里長，救我！」李昆晏說，電話那頭哭聲淒厲，他急忙問明發生何事，得知媳婦確診要被趕出家門，深夜又無處可去，所以他緊急聯繫海山警分局，派員到場調解。

員警穿著全身防護裝備到場，現場了解僅大伯要求婦人暫時搬離住家，員警向大伯說明，婦人已1人1室居家照護，符合防疫規範，且確診者不得擅自外出，如有需求應向衛生所反映或撥打1922請求協助。

大伯聽完員警說明，表示沒有異議，自行返回房間休息。