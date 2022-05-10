由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的第9屆「Wings for Life全球路跑」，於台北時間8日晚上7點登場，今年度活動不僅號召來自192個國家、16萬1892人參賽，更成功募集470萬歐元（約1.5億台幣），賽事報名費及募款將全數投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。

今年度Wings for Life全球路跑男女世界冠軍，來自日本長跑好手福田穣（Jo Fukuda）以64.43 公里成績奪下男子世界冠軍，而女子冠軍則由美國札里娜（Nina Zarina）以56公里4度贏得冠軍；本屆台灣近400名跑者報名參賽，最終由戴維育以47.50公里、高鐿禎以 25.59公里的成績分獲台灣男子及女子冠軍。

曾獲多屆台灣區冠軍的李智群，自2014年參加Wings for Life全球路跑以來從不缺席，今年也在第一時間報名，並召集跑團參與，共同為脊髓損傷研究盡一份心力，他完跑後分享：「今年是我歷屆參賽跑過最舒服的一次，天氣涼爽舒適，平均配速可以維持在4分10秒內，是我跑過最輕鬆的一次，不過因為這次召集許多朋友一起來跑，怕他們等太久，所以跑了2小時半就提前結束，其實預估這樣的配速，可以跑超過50公里是不成問題的。」

這場全球最大的路跑賽事準時於台北時間8日台灣時間晚上7點（世界標準時間上午11點）開跑，16萬名來自全世界各地的跑者，不論身處白天或黑夜，甚至面對差異懸殊的氣候，例如開羅的艷陽、紐約的雨、克羅地亞的冰雹和瑞典的雪，相約在同時間共同為不能跑的人而跑。

本屆世界各地的跑者平均完跑 11.9 公里，透過Wings for Life 全球路跑App Run，讓每個人都可以在自己的賽道獨自起跑，每位跑者起跑後都盡可能地向前奔跑，直到被「虛擬終結者號」（Catcher Car）抓住，才算完賽。

全球16萬人不論白天黑夜、艷陽或是雨天，在5月8日這天只有一個共同的目標，要一起為了不能跑的人而跑。（Wings for Life全球路跑）

曾獲得多屆Wings for Life全球路跑台灣冠軍李智群（左）邀集跑者們相約彩虹橋。（Wings for Life全球路跑提供）